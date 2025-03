- Ako ću biti iskren, bio je drugačiji pristup kada bih igrao sa njima dvojicom (Novak i Rodžer). 'Rivalstvo' sa Federerom je bilo atraktivnije za navijače nego sa Novakom. Iako sam igrao više sa Novakom, igrali smo podjednako važne mečeve, ako ne i važnije. Kod Federera je bilo jasno, ja bih radio jednu stvar, a on drugu - rekao je Nadal, a pogledajte kako je stavio Federera pod navodnike i na taj način otkrio da mu je Novak:

- Napao bih mu bekhend u svakom poenu. S druge strane Federer je bio agresivniji, svaki put kada bi odigrao forhend znao bih da napravio korak unazad u tom poenu, to je najteži udarac za mene. Bio je to šah. Svi su znali šta će se desiti i kakva je strategija. Kada je igrao dobro, pobeđivao me i obrnuto. Ja sam ga na početku karijere više pobeđivao na šljaci, potom i na betonu, a onda je na kraju karijere napravio promenu i igrao je dosta ofanzivnije bekhendom. I mislim da je pravio grešku protiv mene na početku karijere. Igrao je 'top spinom' bekhendom i dozvoljavao mi da igram forhend. Posle je pravio više rizika. Čak mislim da je ta 2017. godina i najbolja njegova godina karijere. U smislu da si bio u njegovim rukama, na tvrdoj podlozi naravno. Igrao je veoma efikasno i njegov servis je bilo teško pročitati. Naravno, bio je veoma precizan, ali taj servis je bio težak za čitanje jer je svašta mogao da uradi - istakao je Nadal.