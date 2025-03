- Ne razmišljam da se vratim na mesto broj 1 i da li će to biti u dva ili tri meseca. Možda bi mi to zadavalo dodatni pritisak. Fokusiram se na svaki dan i svaki naredni turnir. Ako radim dobre stvari i ako se koncentrišem na stvari koje moram da unapredim, rezultat će biti tu i mesto na vrhu će doći nakon toga. Sada, isključivo sam fokusiram na Indijan Vels i želim da igram dobar tenis. Nadam se da ću doći do finala ili podići trofej. To mi je cilj - rekao je Alkaraz, pa dodao da je zadovoljan svojom formom: