Španski teniser Karlos Alkaraz izjavio je da nije bio svestan da će biti pokrenuta grupna tužbom u američkom saveznom sudu protiv pojedinih organizacija koje vode tenis i izričito dao do znanja da ne podržava ovaj postupak koji je podnelo udruženje igrača čiji je suosnivač Novak Đoković.

"Postoje neke stvari sa kojima se slažem. Postoje neke druge stvari sa kojima se ne slažem. Ali glavna stvar ovde je da ja ne podržavam to. To je to", naveo je Alkaraz na konferenciji za novinare u Majamiju.