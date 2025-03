"To mi je nekako uništilo karijeru! Igrao sam u generaciji ili eri u kojoj imate Federera, Nadala, Novaka i povrh toga Mareja u finalima sve vreme. Prilično je teško, ali uvek kažem da je privilegija bila da delim teren sa nekim od najvećih igrača na svetu koji su ikada igrali i bili su fenomenalni. Pogotovo Novak za mene, to je nešto neverovatno. Mislim da sam, kada sam igrao protiv njega, osećao da nema rešenja. Ako pokušaš da otvoriš vrata, on ih je uvek zatvorio. Sa Rafom i Rodžerom, uvek su držali vrata otvorena, ali su našli način da ih zatvore u najvažnijem trenutku. Bili su izuzetni. Sa Rodžerom i Rafom kada sam ih pobedio 2010, pitali su me šta se promenilo, a ja sam rekao 'sr**e se dešava'!", ispričao je Bagdatis.