"Video sam ga u svlačionici sa majicom bez rukava. Mislim da on nikada nije nosio tenisku majicu, nikad ga nisam video u opremi za tenis. Čestitao sam mu i rekao da mi je drago jer znam koliko je imao problema sa povredama i povratkom na teren", rekao je Đoković i dodao:

"Kada smo igrali dubl u Brizbejnu ranije ove godine, pokušao sam da ga uvučem u to kako se ja pripremam, zagrevam, hladim... Svaki put kada bi me video pre meča, pre onog zagrevanja na terenu, ja provodim sat vremena u teretani, radim nešto svoje i istežem svaki mišić koji imam", rekao je Novak i dodao:

"I tada sam pokušao da ga 'nahvatam' i povedem sa mnom. A on je bežao od mene i govorio da to nije za njega! To je možda i razlog toga što je toliko povređen. Nadam se da će ga povrede zaobići".