Okršaj Novaka i Musetija uživo su pratili bivši argentinski as Huan Martin Del Potro i slavna američka teniserka Serena Vilijams.

"Bilo je sjajno videti Delpa. Mi smo prijatelji, a bili smo i rivali, jako sam srećan što je ovde. Sjajno je imati njegovu podršku iz lože, hvala mu što je došao. A Serena me iznenadila, nisam znao za to. Kad sam pogodio pasing uz linuju, pitao sam je je l' okej, a ona je rekla da nije bilo loše... Ako ona kaže da nije bilo loše, to znači da je bilo fantastično za sve moguće standarde", rekao je Đoković u izjavi posle meča.