"Serviram sjajno tokom celog turnira i bilo mi je to potrebno danas. Sebastijan je bio sjajan u drugom setu, terao me je da trčim i igrao dobro sa linije. Nije pravio greške kao u prvom setu. Bili su mi zato potrebni servisi da se izvučem iz nevolje. Došao sam do situacije da napravim ribrejk i to sam uradio. U taj-brejku je moglo da ode na obe strane, ali opet me je servis izvukao iz problema. Očekivao sam težak meč, toliko je talentovan, igra blizu osnovne linije, oduzima vreme protivniku i stavlja ga na pritisak. Jako sam srećan kako sam se na kraju snašao.