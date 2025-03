"Zaista ne želim da pričam o tome. Tu je nekoliko stvari, ali ne želim... Samo sve čestitke njemu. To je to. Ne želim da zvučim kao da tražim neka iskupljenja za poraz".

"Već sam na to odgovorio, ne želim da idem u detalje, ali tako je-kako je. Isti su uslovi za oba tenisera. Morate da prihvatite okolnosti. Pokušao sam da napravim najviše što mogu iz onoga sa čim se suočavam. Ovaj dan je bio mnogo različit od svakog koji se do ovog momenta dešavao u Majamiju", jasan je bio Đoković.

"Sada je malo gorko zbog poraza, ali Majami, kao što sam rekao, mi je doneo mnogo sreće i dosta dobrih osećaja na terenu i van njega. Dobro sam uvek prihvaćen od strane dobrih ljudi i uvek me podržavaju. I sada je to bio slučaj. Gurali su me da nastavim i da smognem snage da se vratim. Zaista sam zahvalan. Sve u svemu, uživao sam. Bio je to dobar niz. Na veliku žalost, završen je porazom u finalu, ali smo danas igrali veoma dobar tenis", kaže Nole.