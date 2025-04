- Veoma sam se plašio toga! Znam koliko je mentalno dobar. Bio sam spreman na to da će želeti da dođe i da me ubije! Počeo sam čvrsto, pokušao sam da budem agresivan i pokušao sam da ga što je bolje moguće držim dalje od osnovne linije. Polako mi je to počelo da uspeva, učinio sam da se ne oseća komforno u nekim situacijama i to je bilo sjajno u ključnim trenucima - zaključio je Tabilo.