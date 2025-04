“Subota pred početak turnira je tradicionalno posvećena medijima, pa mi se učinilo zanimljivim da ga tom prilikom – posle razočaravajućih nastupa na turnirima od Australijan Opena do Monte Karla, pitam da li u ovom trenutku razmatra saradnju sa Bekerom. Naravno, ovo bi bila velika vest za nemačke medije i ljubitelje tenisa, ostvarenje sna da se njih dvojica povežu kao prvi saradnici. Odgovorio mi je – imamo veoma dobar odnos, dobru “hemiju” i na vezi smo, ali ne mogu ništa više da vam kažem – osim da ću vam se javiti ako se nešto zaista desi”, prenosi nam Hojzer.

“Saša, ovo bi bila zaista velika stvar za vaše sledbenike, za celu naciju – ostvarenje pravog sna”, naglasio sam mu, na šta je on odgovorio: “Znam, i meni je san da osvojim Grend Slem, ali ne mogu ništa više da vam kažem.”

“Intervju sa Zverevom sam završio oko 13 časova u subotu, ali mi je ovaj odgovor sve zajedno bio veoma intrigantan – pa sam pogledao raspored treninga i odlučio da 3 sata kasnije snimatelj i ja pođemo na teren da ispratimo njegov trening sa novim hiting-partnerom Matijasom Baringerom. I kad smo stigli tamo – gle čuda – eto upravo Borisa Bekera na terenu sa Sašom. Probao sam da popričam posle treninga sa Borisom ispred kamere, ali me je zamolio da to ne radimo i da nema šta da mi kaže – osim da će u Monte Karlu biti samo do ponedeljka“, nastavlja priču o ovoj zanimljivoj sagi nemački kolega.