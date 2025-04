Čini nam se da vaš najbolji tenis viđamo kada ste ugroženi. Ako je tako, zar to nije previše rizičan pristup – pogotovo ako igrate protiv vrhunskih igrača?

“Znam, i verujte mi da razmišljam o mom zdravlju i zdravlju članova mog tima. Važno je igrati bitne poene malo ranije. Nekoliko puta do sada su mi otac i članovi tima rekli da ću ih dovesti do srčanog udara”, smeje se Karlitos, i nastavlja: “Ne znam, valjda pravi šampioni pronađu željeni nivo i odgovore u datim situacijama kada biva potrebno. Voleo bih da mogu da igram na najvišem nivou od početka do poslednje loptice – ali pošto naši mečevi traju po dva, dva i po sata u proseku, to je veoma težak zadatak za svakog od nas. I zato je super kada ste u stanju da odigrate najbolje što možete kada biva najpotrebnije, ali ponekad se namerite na boljeg od sebe, i toga morate da budete svesni i počnete da trčite i borite se. U suštini, obojica smo igrali odlično u drugom setu ali nismo kreirali neke izglednije šanse za brejk sve do njegovog kraja. Obojici su odlično išli servis-gemovi, ali je bilo važno naći nešto posebno u odlučujućim momentima – i to je odlika šampiona.