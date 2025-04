Prvo pitanje Musetiju je glasilo: Šta je odlučilo konačni ishod ovog meča – odnosno, da li si ga ti pobedio ili je on izgubio, s obzirom na to da je De Minor napravio dosta neiznuđenih grešaka na kraju?

“Meč je trajao skoro 3 sata, a kad se to poveže sa činjenicom da smo i on i ja većinu tih grešaka činili posle dvadesetak razmenjenih udaraca, relativno je da li je to zaista neiznuđena greška. Činjenica je da je on statistički napravio više neiznuđenih grešaka, ali ono što je značajno uticalo na tok ovog meča je ono što mi se ponavljalo ove nedelje. Loše sam počinjao svaki meč, nisam uspevao da pronađem ritam, osećaj za teren i lopticu, samopouzdanje i poletnost koje sam sticao što su mečevi duže trajali. Uspevao sam da postepeno korigujem svoju igru, ostanem konkurentan, povratio bolji odnos prema igri – i to je ono što je bilo najvažnije i za ovu pobedu”, analizira ove aspekte Museti.