Upitan da prokomentariše činjenicu da je ovaj turnir na velikoj prekretnici jer po prvi put predstavlja igrače koji su rođeni posle 2000. – Masi potvrđuje važnost tog momenta, ali napominje da su i dalje veoma važni – i drugi: “To je svakako odlična vest za turnir, ali molim da se ne zaborave ni drugi asovi koji ovde nastupaju. Možda Novak Đoković nije odigrao na željenom nivou ove godine, ali je on fantastičan igrač koji je u Majamiju pokazao da i dalje može da pobeđuje ostale najbolje tenisere sveta. Zapažene nastupe su imali i drugi stariji igrači, pa smatram da je format za koji smo se odlučili izuzetno kvalitetan, uzbudljiv, fokusiran na to da u ovih 8 dana pruži najbolje što teniski svet ima. U glavni žreb Monte Karla je teško ući, i svedoci ste činjenice da je I zbog toga veoma mali broj top igrača (Fric, Hurkač) odustao ove godine od turnira. Želja nam je da sa brojnim infrastrukturnim promenama koje smo ove godine izveli i koje su u planu za naredne ovu vrhunsku sportsku manifestaciju učinimo još konfornijom za igrače, brojne članove njihovih timova, medije i publiku. Ove godine smo povećali prostor turnirskih funkcija za 35% i nastavićemo sa razvojem kroz otvaranje novih terena, krovne strukture za terene i raznih tematskih prostora”, ističe on.