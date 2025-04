Zašto je došlo do rastanka, bar prema pisanju nemačkih medija, čuvenog sportskog para - Ana Ivanović i Bastijan Švajnštajger?

Brak koji je trajao devet godina došao je do kraja. A, ništa nije slutilo da će to da se dogodi. U javnosti su Ana i Švajni predstavljali jednu idiličnu porodičnu priču, ali...

Do razlaza i razvod je došlo pre oko dva meseca, a par je odlučio da još ništa ne objavljuje u javnosti. Švajnštajger je preokupiran sa nekolicinom projekata za koje je zadužen, a Ana je posvećena naslednicima. Ona se navodno nalazi u Beogradu zajedno sa naslednicima - Lukom (7), Leonom (4) i Teom (1).

Nemci prenose informacije upućenih u brak slavnih sportista, a one dovode do sledećih odgovora - stres, putovanja, različite lokacije i nedostatak porodičnog života... Navodno, udaljenost je dosta uticala da između njih dvojice sve "pukne" i da dođe do razgovora i odluke o razvodu.