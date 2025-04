Glasine da je odnos Ane Ivanović i Novaka Đokovića zaista do temelja narušen podgrejane su nakon Noletove svadbe na kojoj Ana nije bila gost, a isti slučaj je bio i kada se nekadašnja teniserka udavala za Bastijana Švajnštajgera.

Mnogi smatraju da je za distanciranje glavni krivac Anin bivši dečko Marko Stilitano sa kojim se Nole druži i sa kojim ju je i upoznao. Kako ova veza nije dugo potrajala, mediji su svojevremeno pisali da je upravo to uticalo da se dvoje prijatelja udalje jer je Nole sa njim ostao izuzetno blizak i nakon što je Ana na ovu romansu stavila tačku. Navodno, Novak je zamerio Ani što se "nije ponela fer" prema Marku, što je nju razbesnelo.

Zajedno smo odrasli u Srbiji, otprilike u isto vreme počeli smo da treniramo tenis. Imali smo desetak godina i nastupali na malim turnirima u našoj zemlji… Kasnije smo postali vrlo bliski prijatelji. S godinama on je imao svoj put, a ja svoj. Ono što je Novak postigao zaista je neverovatno. Sigurna sam da bi mogao da završi karijeru sa najviše osvojenih grend slem titula. On je ikona u Srbiji, sjajna osoba. Veoma je harizmatičan, zadivljujuće je kako uspeva da ostane miran i pribran tokom meča. U teškim i odlučujućim momentima u stanju je da odigra najbolje, to je zaista nešto posebno - govorila je Ana za Noleta.