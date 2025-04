"Nisu bila velika, da budem iskren. Nadao sam se da mogu da odigram jedan meč više nego u Monte Karlu. Ovo je pomalo moja nova realnost, moram da kažem. Da pobedim meč ili dva, a ne da razmišljam o tome kako ću doći do kasnijih faza turnira. To je u potpunosti drugi osećaj u odnosu na onaj koji sam imao u 20+ godina profesionalnog tenisa, tako da je to za mene veliki mentalni izazov", ističe Novak i dodaje:

"To je krug života i karijere. Jednog trenutka je moralo da se desi. Sada pokušavam to da koristim kao silu koja će me gurati ubuduće. Naravno, rekao sam to mnogo puta, Grend slemovi su za mene najvažniji turniri. To ne znači da nisam želeo da pobedim ovde. Naravno da jesam, ali želim da na Grend slemovima pokažem svoj najbolji tenis. Nisam siguran da ću to moći na Rolan Garosu, ali ću dati sve od sebe."