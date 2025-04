Prilikom jednog razgovora sa novinarima je govorio o Netfliksovoj dokumentarnoj seriji o Karlosu Alkarazu koja se trenutno prikazuje. Rus je upitan da li bi on pristao na nešto slično.

- Video sam kako je to urađeno sa Karlosom i iskreno - to nisam ja. Kamere su ti bukvalno svuda, ceo dan. Na terenu volim da potpišem autograme, napravim neku foru. Ali kad sam s porodicom, kad jedem, kad odmaram - e to je samo moje - rekao je Medvedev.