Ukoliko u Parizu i Londonu na predstojećim grend slem turnirima bude prošao ispod svog nivoa, to znači da je kraj.

"Neće želeti da postane 'vreća za udaranje' mlađim igračima koje bi u svom zenitu bez problema pobeđivao. Za razliku od svog nekadašnjeg rivala, a sadašnjeg trenera Endija Mareja, koji je bio spreman da se bori do kraja uprkos teškim operacijama kuka, Đoković nema ličnost koja bi se zadovoljila sporednom ulogom u svetu tenisa. Zato ne bi trebalo da čudi ako predstojeći Rolan Garos i Vimbldon predstavljaju njegove poslednje pokušaje da osvoji još jednu grend slem titulu i dođe do 100. trofeja u karijeri, jer ono što gledamo od njega na običnim ATP turnirima poslednjih godinu dana ne može da potraje još dugo."

"Kada izgubite meč, ne osećate se dobro, ali ove godine sam imao nekoliko ovakvih situacija gde ispadnem već u prvom kolu, nažalost. To je za mene neka nova realnost, moram da priznam. Pokušavam da dobijem meč ili dva, a ne razmišljam o tome da odem daleko na turniru. To je potpuno drugačiji osećaj od onoga što sam imao tokom više od 20 godina profesionalnog tenisa, tako da je to za mene mentalni izazov, da se suočim sa ovakvim osećajem, da redovno ispadam rano na turnirima. Moj cilj je i dalje Rolan Garos", rekao je Đoković.