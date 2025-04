Po svakom validnom teniskom takmičarskom parametru – Novak je trebao da bude u Rimu. To je turnir koji odlično poznaje (nastupa od 2007, 6 trofeja, 6 finala, skor 68-12), ambijent koji mu je jedan od omiljenih – a ove godine projektovan kao pravi strateški uvod za Rolan Garos. Slem koji je najmanje puta osvajao do sada (3) bi u ovoj komplikovanoj 2025. (koja nasleđuje takođe izuzetno komplikovanu 2024.) mogao Novaku da pruži možda I najveću šansu da osvoji taj toliko željeni 25. trofej na Mejdžorsima, a ujedno i 100. na ATP turneji. To su ujedno dve nedosanjane želje našeg asa kojih je svestan ceo teniski svet, i koji bi sada skoro nepodeljeno želeo da mu se ostvare. U situaciji kada se Siner vraća na turneju posle suspenzije, Alkaraz ima kombinovane probleme fizičke i mentalne prirode, Zverev nastavlja sa turbulentnim nastupima (poraz od Serundola u osmini finala Madrida) a ostali se još nisu potpuno afirmisali u formatu takmičenja do tri dobijena seta na najsporijoj podlozi na turneji (uz svo poštovanje Rudu, Fricu, Medvedevu, Cicipasu, Rubljovu, Musetiju i drugima) – Novaku bi pariska šljaka i publika na Šatrijeu mogli da budu vredan saradnik u ispisivanju “teniskog legata” pre zvaničnog povlačenja iz profesionalnog tenisa. Po nekim procenama, čak ni Vimbldon (turnir koji je osvajao 7 puta) mu ove godine neće pružiti ovakvu priliku – jer će sve stariji Novak imati problema da odgovori na brzu, snažnu i agilnu igru mlađih i motivisanih protivnika. Na kraju krajeva, prirodno je…