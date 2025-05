Janik Siner se vraća na teren

Janik Siner najbolji teniser sveta odradio je tromesečnu suspenziju i vratiće se na teren na mastersu u Rimu pred svojom publikom, a sada je prvi put izašao pred novinare otkad je kažnjen.

"Nemam bojazan od izlaska na teren, već se iskreno radujem povratku. Učinili smo najbolje što smo mogli u protekla 3 meseca kako bih bio svež i spreman za takmičenje ovde. Treniralo se kvalitetno, najviše u teretani.2

Siner je na konferenciji za medije govorio o mnogim stvarima, ali pre svega o vremenu koje je provodio tokom suspenzije.

"Proveo sam puno kvalitetnog vremena sa porodicom i prijateljima. Svestan sam da je bilo puno interesovanja za mene - na terenu I van njega. Trenutno se ne nalazim u vezi, a dosta su me začudile neke fotografije - na koje kažem da nisam u vezi,.ko god se interesovao za to.Nisam razmišljao o onima koji me nisu zvali. Na početku suspenzije sam dobio nekoliko poruka od igrača - neke očekivane, neke neočekivane. Ono što mi je najvažnije je da pronađem sebe na terenu. Pričao sam malo sa Džekom Drejperom i Sonegom - sa kojima sam dobar prijatelj. Nije bilo video poziva sa drugima, ali to je u redu, jer najvažnije je da će I ovo proći."

Kaže da ga uspeh nije promenio

"Uspeh me nije promenio, veoma sam svestan svojih korena. Uživam u tenisu, a svim ostalim ću se baviti kad za to dođe vreme. Želja mi je da budem dobar I u drugim stvarima koje me interesuju, ali se povrh svega ne osećam kao neko ko se promenio. Svakako se osećam slobodnije nego prošle godine. Shvatio sam važnost ljudi oko mene koji nisu deo teniske priče. Uvek ću biti svestan svojuh početaka - iz gradića od 2000 stanovnika. Izuzetan osećaj je biti pred ovoliko ljudi, ali sam I pored toga veoma svestan toga ko sam i šta želim."

Ne želi sebi da stavlja pritisak

"Nemam nikakva posebna očekivanja od sebe ovde u Rimu. Drsgo mi je što se osećam odmorno i orno za igru. Najvažnije je proći prvo kolo, a onda ići meč po meč. Osećam se odlično u fizičkom I mentalnom smislu - I to me hrabri. Sjajno je vratiti se tenisu ovde u Rimu, uz toliko puno navijača. Svestan sam pritiska i očekivanja u Rimu, ali to ne znači da se bojim da izađem na teren. Ovde nemam velika očekivanja od sebe. Glavni cilj je nastupiti dobro u Parizu, ali ću se ovde uveriti u to na kom nivou sam sposoban da igram. Moj primarni cilj je proći prvo kolo I videti šta sam u stanju da uradim posle - a ne da idem na osvajanje trofeja."

Drago mu je što ponovo može da se takmiči.

"Svaki meč će biti težak, a pre svega navići se na to da ću igrati takmičarski tenis protiv različitih igraća skoro svakog dana. I pored toga smo kao tim mirni, fizički i mentalno stabilni - i nadamo se dobrom povratku koji će dati rezultate važne za ostatak sezone.

Iako mi isprva nije bilo pravo pošto sam bio uveren u svoju nevinost - momenat u kome sam morao da donesem odluku "kao manje zlo" I prihvatim suspenziju je bio povoljan barem zbog činjenice da nisam propustio ni jedan grend slem. To je uslovno rečeno bila određena povoljnost u ovoj situaciji, ali je I dalje najvažnije šta ću sada učiniti na terenu - kada je sve prošlo. Ono što mi je na početku bilo najteže je što mi je - po uslovima suspenzije - bilo zabranjeno da uživo.pratim bilo koji drugi sport koji je pod nadležnošću antidoping agencije. Nisam mogao da podržim prijatelje na fudbalu, biciklizmu, u moto-sportovima. Ipak, posle nekog vremena se pomirite sa tim, a od kada mi je bilo omogućeno da ponovo treniram - sve je bilo podnošljivije. Bio sam svakako srećan što sam u tim okolnostima proveo više vremena sa porodicom, I smatram da mi je ovo iskustvo dalo važnu mentalnu snagu pred povratak na turneju", zaključio je Siner.

Vuk Brajović / Kurir sport