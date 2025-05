Đere protiv Alkaraza u Rimu

Karlos Alkaraz možda i dalje nije ni blizu popularnosti koje Rafael Nadal uživa u rodnoj Španiji ili širom sveta, ali ga sportska publika obožava gde god je primećen. Zbog toga ga je skoro nemoguće videti bez osmeha – kao što je danas bio slučaj kada smo se sreli sa njim pre treninga uoči veoma važnog meča protiv našeg Lasla Đerea u trećem kolu Mastersa u Rimu.

Dobri poznanici sa brojnih konferencija za medije, Karlitos i njegov trener su nam se javili još sa stepenica koje se spuštaju sa legendarne pasarele koja igrače vodi sa Centralnog terena ka njihovoj zoni. “Važan meč nas čeka sutra”, kažemo mu – i to Španac potvrđuje: “Da,da, biće velika borba!”

“Samo da te podsetim – ja sam iz Srbije, pa ne mogu da ti poželim ništa više od tog velikog meča”, nastavljamo razgovor, na šta će Alkaraz: “Eeeee, Srbija, Srbija – to je onda uvek poseban meč!” zastajkuje on, kao da i na taj način želi da pokaže poštovanje za njegovog narednog protivnika iz naše zemlje Lasla Đerea, ali i onog iz prethodnog kola – Dušana Lajovića, i naravno Novaka Đokovića i sve ostale. Još jedan “osmeh od million dolara”, palac nagore, odpozdrav – i ode Karlos svojim putem.

Dvadeset minuta kasnije se nalazimo sa Laslom Đereom, jednim od najkulturnijih igrača na turneji, momkom koji u svakom svom gestu izražava poštovanje prema svima – a naročito medijima iz svoje zemlje. Prenosimo mu utiske iz susreta sa Alkarazom, I pitamo ga za njihov međusobni odnos…

“Imamo veoma dobar odnos, svaki put se pozdravi kad se vidimo. Uvek pogleda u tvom pravcu, javi se. Sa Sinerom je ista stvar – veoma uviđajan, pristojan”, prenosi nam nekada 27. Igrač sveta i osvajač 3 ATP titule.

Foto: Vuk Brajović / Kurir sport

Molimo Lasla da proba da se stavi u “Sinerovu kožu” pred svoj prvi meč posle ovakvog odsustva – i prenese nam šta bi njemu bili najveći problemi pred prvi takmičarski meč?

““Uvek je teško vratiti se posle pauze, šta god bio razlog za nju. Posle osvajanja turnira u Čileu ove godine, meni je već 3 nedelje posle toga u Bukureštu bilo teško da se vratim u turnirski “mod” u glavi. Pritom, meni nije najveći problem “povratak u udarac”, već koncentracija, fokus, nošenje sa pritiskom. Ono što bi bilo važno je probati naći balans između neizbežne nervoze sa kojom se ulazi u takav meč i igračkog dela, teniske mehanike. Naravno, kada idem iz turnira u turnir – stvari postaju skoro automatizovane, ali kada dođe do prekida – kao što je kod njega bio slučaj – potrebno je neko vreme ući u tu “igračku zonu, bilo da se radi o treningu ili meču,””objašnjava nam on, a upravo to potvrdile i objektivne britanske kolege koji su prisustvovali prvom Sinerovom treningu na Foro Italiku pre neki dan i videle brojne velike promašaje i neuobičajeno lošu kontrolu loptice u prvom delu treninga.

Ove godine se Laslo Đere nalazi u toj zoni, a pogotovo na šljaci. “Prošle godine sam se puno mučio sa zdravstvenim problemima, koje uopšte nije bilo lako rešavati. Zbog svega toga se nisam osećao najbolje, ali sam nastavljao da se borim, naporno treniram i tražim načine kako da se ponovo vratim tamo gde sam bio i želeo da budem. Ako imate tu vrstu discipline, radite tako iz dana u dan – onda će se kad-tad kockice složiti. To se desilo ove godine, kada sam počeo bolje da igram i došao do toga da mi sav taj trud bude nagrađen!” potvrđuje on.

Kako se Laslo oseća dan pred veliki meč sa Alkarazom, pogotovo što je utisak iz malopređašnjeg susreta da mu nije nimalo svejedno što igra upravo protiv njega?

“Igrali smo dva puta do sada, i sa prošlim mečom nisam u potpunosti zadovoljan. Pred meč u Barseloni sam posvetio dosta pažnje mentalnoj pripremi – da kada bude vreme da se izađe na teren protiv njega da osetim želju i imam nameru i veru da ga pobedim. Ipak, nisam bio u mogućnosti da to ostvarim, da to prenesem u potpunosti na teren i da se to prikaže u igri. Svi smo svesni toga koliko dobro može da igra, koliko je nezgodan protivnik – ali da može i da odigra veoma loše. Pre svega ću nastojati da ispravim neke greške iz tog meča, odnosno da popravim sve što je do mene i verujem u to da mogu da odigram jedan dobar meč”, odlučno zvuči Laslo.

Za tenisere kažu da su prave sportske enciklopedije, da pamte brojne detalje iz svoje karijere. Da li je i Đere jedan od njih, da li pamti – eto – detalje iz prethodnih mečeva sa Alkarazom?

“Ako sam inače zadovoljan svojim pamćenjem, moram da budem iskren da to nije slučaj kada je tenis u pitanju. Rezultate pamtim, ali kada dođemo do ključnih momenata u mečevima – i ne baš. Često mi se desi da – kad pričam sa trenerom i on me pita da li se sećam ovog ili onog trenutka u meču protiv tog i tog igrača – da nemam pojma, ali sve zavisi od situacije do situacije”, uz smeh na oproštaju od današnjeg druženja odgovara Đere, potvrdivši da mu “mehanizmi samozaštite” od preopterećenja tenisom na sreću dobro funkcionišu.

Rasterećeni, dobro raspoloženi i sa verom u sebe u sutrašnji meč (očekivan za rano nedeljno popodne) ulaze Đere i Alkaraz, i preporučujemo vam da ga ne propustite – kao uostalom i večerašnje mečeve Siner – Navone i “rimski klasik kalča” Lacio – Juventus!

Vuk Brajović / Kurir sport