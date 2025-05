Prvi teniser sveta Italijan Janik Siner plasirao se večeras u treće kolo mastersa u Rimu, pošto je posle dva seta pobedio Argentinca Marijana Navonea 6:3, 6:4.

Sportska Italija je strepela davno pre nego što je večeras na krcatom Ćentraleu povratnik na tenisku turneju i poziciju broj jedan Janik Siner udario prvu lopticu protiv 99. Marijana Navonea u njihovom prvom meču ikada. Iako je – u retrospektivi – ovo bio meč bez prevelikih skokova na potenciometru uzbudljivosti, ali svakako dovoljno kvalitetan da se smatra dostojnim velikog slavlja, nit sumnje se provlačila iz gema u gem, jer je bilo previše nepoznatih u “Janikovoj jednačini” da bi iko mogao da poveruje da će stvari biti nastavljene tamo gde su prekinute pre 3 meseca.

U prilog tome su se već u drugom servis-gemu popalile crvene lampice uz prvu brejk-loptu za Navonea, ali je Argentincu nedostajala strateška dubina i malo više “petlje” da konvertuje više od samo jedne prilike za preokret predvidivog toka meča – posle brejka na 3:3 u drugom i ribrejka već u svom narednom servis-gemu. Kako ovo i nije bio meč iz koga će se izvući priča o njegovom – već Sinerovom tenisu – vredi naglasiti da se kod “numero una” videlo dovoljno “rđe” koja će biti brzo otklonjena, ali će biti zanimljivo videti da li je odluka da se nabaci mišićna masa bila ono što će mu dati željene rezultate već tokom ove sezone. Siner je uterivao strah u kosti protivnika i unosio zebnju pred svaku razmenu time što je iz svake pozicije na terenu umeo da odigra dominantan udarac ili iz defanzive potpuno preokrene njegov tok, za šta su bile zaslužne brze kretnje u nogama i rukama i sposobnost da kao brzi pauk isplete mrežu po celom terenu. To pitanje nije dovoljno sadržajno postavljeno protiv Navonea, sumnja je da će biti nešto drugačije protiv De Jonga – ali kako bi Siner voleo da u Rimu dođe do još neke pobede, videćemo da li će ovo biti deo strategije već nekog ozbiljnijeg protivnika krajem naredne nedelje.

“Doživeo sam izuzetan doček, i sjajno sam se osećao na terenu posle tako duge pauze večeras i prethodnih dana ovde – od prvog dana. Dugo sam čekao ovaj momenat, i sve ostalo nije toliko važno. Srećan sam što ću u ovom ambijentu odigrati još jedan meč, pa da vidimo gde će me to dovesti”, otvara svoju prvu konferenciju za medije ovim rečima Siner.



Upitan da prokomentariše zaključak da je čudno za svetskog broja jedan da pred turnir ovog formata izjavljuje da bi bio srećan kada bi ostvario barem jednu pobedu, Siner odgovara: “Sada sve izgleda drugačije nego što je pre bio slučaj, zar ne? Smatram da smo se pripremili najbolje što smo mogli, iako su mi nedostajale povratne informacije sa takmičarskih mečeva, ono najvrednije što igrač može da dobije. Sada mi je barem veća i jasnija slika o tome šta radim dobro a šta moram da ispravljam. Naravno, moje telo mora da se navikne ponovo na nervozu, ostale doživljaje – kako bio bio spremniji za narednu rundu. Voleo bih da ovde odigram još jedan-dva meča posle ovog – i onda bih mogao da smatram da će Rim biti pozitivno iskustvo za mene. Odličan početak, važna pobeda za povratak – pa da vidimo šta sledi…” odgovara Siner.



U čemu je razlika igrati trening-setove i prave mečeve, i koji je nivo intenziteta koji je osetio kroz večerašnji meč? Da li je možda osećao nelagodu, neko formu napetosti koju nije proteklih meseci?

“Svaki meč ima dozu neizvesnosti i promenljivosti – čak i kada vam se čini da sve ide glatko. Mi igrači to odlčno osećamo u nama. Nervozu sam osećao početkom meča, pre svega na servisu, u želji da se krećem što bolje mogu. Na treningu vas ništa ne koči, slobodniji ste, manje vam je stalo kada izgubite poen. Ja sam takmičarski nastrojen, obožavam prave mečeve i to je ono što tražim. Danas sam se dobro osećao na terenu, ali ćemo obratiti pažnju na detalje koji se moraju popraviti a koji mogu da stvore veliku razliku. Sutra ću nastojati da u tom smislu najbolje moguće iskoristim dan pauze u takmičenju”, ističe on.



“Više od bilo kog rezultata mi je značilo to kako sa primljen ovde u Rimu – od prvog treninga sa drugim igračima. Nastojali smo da uđemo u dobar ritam, da zakažemo kvalitetne treninge sa ostalima, da napredujemo iz dana u dan. Dani kad se igraju mečevi su drugačiji, a činjenica da ovde ima toliko puno Italijanskih igrača ovaj ambijent čini još posebnijim za mene. Tu su Museti – još jedan Top 10 as, Mateo je iz Rima – i sjajno je što je naš tenis na ovom nivou”, hvali prijem u glavnom gradu Italije Janik.



Tenisku tematiku konferencije je na momenat prekinulo pitanje Kurira – koje se ticalo jedne od najvažnijih tema u Italiji – mode. “Vi ste svetski broj jedan iz Italije, zemlje koja obožava boje. Nedavno ste uradili na stotine raznih reklama, a ipak birate da nosite jednobojne kombinacije na terenu – kada su skoro svi vaši prethodnici na mestu broj jedan birali da se predstave u veoma šarenom izdanju tokom sezone. Da li se osećate udobno u tom stajlingu, koliko to ocrtava vaš karakter I ukus?”, pitali smo Sinera.



““Slušajte, svako ima drugačiji ukus. Ako ste pratili moj poslednji nastup u Rimu pre ovog – igrao sam od glave do pete u crnoj boji. To sam i sada želeo da održim. Možda se desi da nešto promenim u budućnosti, ali volim da nosim samo jednu boju I smatram da mi to lepo stoji. Ne volim veoma jarke boje kao što su žuta i narandžasta, već tamnije boje”, šokira ovim komentarom idol svog narandžastog “Karota” kluba obožavaoca. “Ponavljam – svako je različit, a moda van terena je nešto drugo. Ja i dalje moram puno da učim o modi van terena; na neki način sam običan 23-godišnjak, i ne volim ništa “ludo””, uz osmeh odgovara na ovo neuobičajeno pitanje “car marketinga” iz Južnog Tirola.



Da li je u protekla tri meseca imao sumnju da će moći da dostigne respektabilnu formu koju je prikazao protiv Navonea?

“Naravno, normalno je imati sumnje – i bilo bi čudno da je drugačije. Bilo bi veoma arogantno imati takav stav, zar ne. Imao sam sumnje I pred sam izlazak na teren večeras, sumnjam i u pogledu sledećeg meča. Ali svi mi moramo da živimo sa sumnjama – jer to ujedno znači da nam je stalo do života i kako ga vodimo. Na taj način želite da pokažete sebi da vam je stalo do ličnog napretka, da vam je cilj da ostvarite nešto posebno. U tom smislu smatram da svako od nas svakodnevno ima stvari u koje sumnja, i da je to činjenica koju treba zdravo prihvatiti”, zaključuje Janik Siner svoju “povratničku” konferenciju za medije uz filozofsku notu.



Vreme je za akciju, dosta se razmišljalo proteklih meseci na sve strane kada je prvi igrač sveta u pitanju – i poklonici tenisa jedva čekaju njegov naredni nastup u Rimu protiv De Jonga.

(Vuk Brajović)