Treći nosilac turnira Alkaraz od prošlog maja na šljaci ima skor 22-2, u šta su stale i titule na Rolan Garosu i Monte Karlu – a trenutno deli prvo mesto sa Serundolom i De Minorom (25) po broju pobeda na turneji ove sezone. Sa druge strane mreže ga – po svemu viđenom do sada – čeka nikad spremniji naš Laslo Đere koji vreba priliku da u njihovom trećem meču prvi put uđe u četvrto kolo ovdašnjeg Mastersa.

Još jedan ponos Italije u glavnom gradu je Lorenco Museti, koji ovde nastupa prvi put kao igrač iz Top 10 – a treći put protiv jednog od najboljih Amerikanaca na šljaci Brendona Nakašime (1-1, prvi susret na ovoj podlozi). Popularni Muse je na putu da se plasira u svoje treće uzastopno polufinale Mastesa na šljaci ove sezone (u Monte Karlu dospeo I do finala) i postane tek peti igrač rođen posle 2000. koji je ostvario 150 pobeda na ATP turneji.

To neće biti nimalo lako protiv igrača koji bi današnjom pobedom uspeo da se plasira po četvrti put u šesnaestinu finala turnira Masters serije od pet iz dosadašnjeg toka sezone i u Rimu bude 28.nosilac. Nakašiminu igru odlikuju agresivnost i odičan servis, dok je Museti bolji u realizaciji, preokretima u toku poena i značajno uspešniji na riternu, forhendu i bekhendu – čime će želeti da svog vršnjaka (23 g.) stavi na velike izazove i natera ga na što veći broj grešaka, frenetično bodren od strane domaće publike.

Još mlađa najveća nada francuskog tenisa Artur Fis u današnji četvrti meč protiv ovdašnjeg finaliste iz 2022. Cicipasa ulazi sa sjajnim kreditom od 3 pobede, i to tek nekoliko nedelja posle njihovog poslednjeg susreta u četvrtfinalu Barselone (i predaje Grka). Fis je plasmanom u polufinala prva tri Mastersa sezone postao najmlađi teniser u istoriji koji to ostvario, a današnjim uspehom postao tek drugi 20-godišnjak posle Gaskea koji je ostvario 20 pobeda na Mastersima pre navršene 21 godine (Rišar – 30). Sa druge strane, Cicipasu bi pobeda nad Francuzom (14) donela najveći uspeh po renkingu protivnika posle pobede nad tada 11. De Minorom upravo na ovom turniru prošle godine, što odražava veliki diskontinuitet u igrama nekadašnjeg učesnika 6 Grend Slem polufinala i 2 finala i kandidata za najboljeg igrača sveta od 2023. do danas.