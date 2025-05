“Novak je velikan ovog sporta, koji – dok je aktivan igrač – čini sve sa ciljem i smislom. To što su on, Rafa i Rodžer kroz karijeru birali šta će raditi, kako će se pripremati, gde će se takmičiti i čemu će posvećivati svoje vreme je velika škola profesionalnog sporta za sve nas. Ako on nameri da ide do kraja, do ostvarenja nekog cilja, to će i dalje verovatno biti u stanju da ostvari – jer zna do tančina šta je za to potrebno. Uopšte me ne brine to što nije nastupio na ovom turniru, ne razmišljam o njegovim nedavnim porazima kao nekim posebnim razočarenjima ili unazađenju njegovih planova. Jednostavno, bilo bi neozbiljno ne smatrati ga za favorita dok god on bude igrao, jer Novak je simbol uspeha i najbolji u onome što ga odlikuje u istoriji tenisa”, uverljivo nam odgovara Drejper.