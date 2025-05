"U fizičkom smislu, prvi meč sam prošao u redu. Oporavio sam se prilično dobro. Očigledno su se malo razlikovali uslovi u kojima sam igrao ova dva meča. Uticaj na telo je sigurno drugačiji kad se takmičite od toga kad samo trenirate.Osećam se dobro. Danas sam počeo veoma solidno, a onda sam imao pad u nivou igre, koji obično traje oko jedan i po gem. Danas je trajao tri do tri i po gema, ali to je normalno. To je drugi meč koji igram za tri i po meseca. Dug je to bio period. Kao što sam rekao, svaka šansa koju imam da odigram još jedan meč više je veoma pozitivna. Odlično je to što sam se ovde izborio da mogu da igram i treći meč, to je već jako, jako dobro za mene i moj napredak.Naravno, znam da sutra moram da podignem nivo. Da vidimo šta sledi. Ali radujem se tome. Biće to dobar test.". rekao je Siner.