- Srećan sam zbog osvojenog prvog trofeja u Rimu i nadam se da neće biti poslednji. Srećan sam što vidim Janika na ovom nivou jer je tri meseca bio suspendovan i odmah je došao do finala Mastersa i za mene je to ludilo. Imao je sjajnu nedelju i srećan sam što ga vidim da igra na ovom nivou i ponosan sam na sebe zbog ovakve pobede. Pristupio sam meču maksimalno ozbiljno, mentalno i taktički, odlično sam se nosio od prvog do poslednjeg poena. Nije bilo oscilacija, imao sam određeni nivo tokom čitavog meča - rekao je Alkaraz.