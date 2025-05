"Želimo da odamo počast Rafi i da ga proslavimo kako dolikuje. On je ovde 14 puta pobedio i to je za njega veoma posebna uspomena – veoma poseban odnos između turnira i Rafe. Dakle, mi to želimo, a i on to želi. Posetili smo ga zajedno sa Žilom (predsednikom Teniske federacije) u decembru. On želi nešto jednostavno, autentično i istinito – baš kao što je i on sam. Zato pokušavamo da se držimo tog pristupa", rekla je Morezmo.