"Otac mi je često govorio „nemoj ništa da pričaš, ćuti ili ću te ubiti“. Ja do svoje 33 godine nisam znala da se nasmejem. Ljudi često žele da budete savršeni, posebno u sportu, a to je nemoguće. Život nije savršen. Bila sam ranjiva i mislila sam da je to moja slabost. Sada sam svesna da je to moja snaga", rekla je Jelena Dokić.