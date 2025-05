"Pričala sam odavno o tome sa Goranom Ivaniševićem. Rekao mi je da je problem među njima to što su u vezi. Vukov hoće da se umeša i da izbori svoje mesto na teret čitavog tima. To je očigledno katastrofa", dodala je Austrijanka, koja je i poznata komentatorka Eurosporta.

"On mora da izađe iz njenog života nakon svega što je uradio. Čula sam u Australiji šta je vikao iz trenerskog boksa. To prosto nije prihvatljivo. Zato mislim da je sjajno to što WTA štiti svoje igrače i dela nose i posledice", rekla je Barbara Šet.