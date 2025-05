"Hvala vam što ste došli da me gledate ovde u Ženevi, sjajno je iskustvo za mene. Mnogo imam radosti kada igram ovde, jer imam toliko podrške ovde. Hvala vam svima. Što se tiče meča, ovo je moja prva pobeda na šljaci ove sezone, lepo je probiti led na ovoj podlozi. Zahtevno je igrati na šljaci. Uvek bi trebalo da očekujete dva ili tri dodatna udarca, dosta pomaže kada imate dobar servis, to je danas bio moj važan udarac. To olakšava život na šljaci. Igrao sam najbolji tenis kada je to bilo najpotrenije, zadovoljan sam svojim nivoom tenisa", rekao je Đoković posle meča.