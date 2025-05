- Još uvek ima tenisa u Novaku, ali mora da bude realan...ne postaje mlađi i ne može da igra zauvek. To su činjenice, mora da se suoči s realnošću i da počne da razmišlja o tome koliko još želi da igra, mislim da bi to bilo mudro.

- Teško je porediti tenis nekada i sada, samim tim i igrače. Drugačiji su reketi, patike, loptice, pa i sam sistem u odnosu na 70-te i 80-te godine. Zbog toga ne mogu da kažem da li su ranije generacije bile bolje ili ove današnje. Ali brojke govore istinu, a one kažu da je Novak najuspešniji igrač svih vremena. S druge strane, da li bi pobedio Mekinroa...to niko ne može da zna.

- Iznenadio sam se kada sam čuo da su prekinuli saradnju, ali Novak je pametan, zna šta radi. Mislio sam da će njihova saradnja trajati barem do Vimbldona, tako da sam i ja šokiran, ali ne znam detalje. Nadam, se da to neće uticati na njega, nikada ne trebate podceniti Novaka, on uvek ima keca u rukavu. Vemić je ekspret i njih dvojica se dugo poznaju.