Ivan Ljubičić je prešao dug put do vrha svetskog tenisa, a fotografijom izbegličkog dokumenta koju je svojevremeno obelodanio privukao je veliku pažnju.

Ko je Ivan Ljubičić?

Ljubičić je u dresu Hrvatske osvojio 11 turnira, stizao je najdalje do polufinala na grend slemu (Rolan Garos 2006. godine), dok je jedini masters osvojio u Indijan Velsu 2010. protiv Endija Rodika. Nedugo potom, već 2012. je odlučio da se penzioniše.

Nakon završetka igračke karijere, vodio je brigu o samo dve godine starijem Rodžeru Federeru (od 2016. do 2022. godine) , a u tom periodu najviše se trudio da "skine" sa trona Novaka Đokovića . Dobro znamo da im to nije pošlo za rukom, iako je u tom periodu Federer osvojio nekoliko grend slem turnira, međutim dobro je poznato da je u isto vreme Nole uspeo da "skine" praktično sve rekorde koji su u vlasništvu Švajcarca.

Od odlaska u penziju, njega je kao trenera zaposlila Teniska federacija Francuske, a prqavio je i velike uspehe sa Milošem Raonićem koji je dogurao i do četvrtog mesta na ATP listi.

Protiv Đokovića igrao devet puta, znaju se odmalena

"Šta je razlika? Njegova odlučnost, njegova motivacija i vatra u očima... Njegova tvrdoglavost da uvek želi više. A sada ga hrani negativna energija. Konstantno traži balans, svakodnevno. To možete da osetite, da vidite. U jednom trenutku želi da oseti ljubav ljudi i traži je, u drugom mu je potrebna mržnja i traži je. Uvek traži načine da se stimuliše.Ali budimo iskreno - nikad ne bih pomislio da može da osvoji 23 grend slem titule. Nikad u životu!", pričao je nekada Ljubičić.

"Kao junior, Novak je došao na akademiju sa Rikardom Pjatijem, a tamo sam bio i ja. Trenirali smo zajedno mesecima. Naravno da ste mogli da vidite da ima talenat, bio je pokretan i vrlo okretan. Ali na tehničkom nivou, bio je prosečan. Njegov bekhend je bio dobar, njegov forhend je bio problematičan, njegov servis je i dalje imao veliki prostor za napredak.. Nikad ne bih pomislio da u to vreme da će postati najuspešniji. To je veoma impresivno", pričao je on.