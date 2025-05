Razlog za ovo je jasan – bukvalno nema kola u projekciji razvoja žreba u kome nema neizvesnih i napetih mečeva, i iako je do sada sezona na šljaci bila dosta jasna u pogledu aktuelne forme igrača i igračica – neki susreti zaista “pucaju” od nepredvidivosti, a značajan broj njih je dostojan polufinala ili finala drugih Opena na turneji. U svakom slučaju, svaka današnja prognoza za plasman u četvrtinu finala krajnje je nezahvalna – pa ćemo se tu zaustaviti u smislu detaljne analize.

U konkurenciji muškog singla, prvi nosilac Janik Siner je u povratku na teren pokazao šta može, ali i protiv čega još uvek ne može – bez obzira što je ubedljivo prvi na rang listi. Šljaka je Sinerova “tera non grata” pa ga u tom smislu svakako neće radovati meč protiv domaćeg igrača Rinderneša u prvom – kao i Davidoviča Fokine u trećem kolu. Ako pregrmi veliki izazov u vidu prošlogodišnjeg finaliste Rima Đarija – najbolji Francuz Fis će imati ogromnu podršku da tektonski poremeti žreb u meču protiv “numero una” u osmini finala, što bi eventualno moglo da mu donese i prvo polufinale na jednom Slemu u karijeri. Iako je Siner ispunio skoro sva očekivanja na “povratničkom debiju” u Rimu I svakako ima sve što je potrebno da bi se ponovilo finale protiv Alkaraza i u “gradu svetlosti” – svakome ko je ovo već zacrtao se preporučuje malo rezerve i poštovanja takvih asova kao što su pre svih Novak Đoković, ali i Zverev, Drejper, Menšik, Serundolo i Medvedev.

Od danas u 39.godini života, najbolji teniser svih vremena ima varirajući žreb po sistemu “jedan dobar, jedan teži” time što mu se posle svakako rešivog Mekdonalda (“otvorio” penziju Nadalu u Melburnu) na putu pojavljuju fanatični borac I ljubimac domaće publike Mute (2:0 za Novaka, 1 pobeda na šljaci), zatim verovatno Kinez Bu, a onda Medvedev, Nori ili još jedan Gal Amber. Ako bude uspešan u rešavanju izazova ovako različitih stilova igre protivnika u prva 3 kola, Novaku bi meč osmine finala predstavljao važan test njegovog psihofizičkog stanja – a sve u saglasju sa uslovima i terminima za igru koji tada budu na snazi u Parizu. Nešto slično smo imali prilike da vidimo i u Melburnu, gde je u pitanju bio niz Alkaraz-Zverev-Siner – ali se u to umešala zadnja loža kao odlučujući aspekt njegovog daljeg učešća na prvom Slemu sezone. Novak odlično poznaje sve varijacije Šatrijea i Lenglena, ali će pored stabilne igre tokom rane faze turnira biti važno i to da bude energetski efikasan i sačuva se od izlaganja povredama i prevelikom zamoru. To je veoma teško na šljaci, pa se nadamo da će iskustvo iz Ženeve biti dragoceno i u tom pripremnom smislu.