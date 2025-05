Novak Đoković je pobedivši Huberta Hurkača sa 2:1 došao do svoje jubilarne stote titule u karijeri. Novinar Vuk Brajović javio se iz Pariza u emisiju " Puls Srbije Vikend " koja se emituje na Kurir televiziji sa najnovijim informajama.

- Novak je u Ženevi uzeo svoju stotu jubilarnu titulu, time se pridružio elitnom klubu "Sto", a u njemu naravno Rogeru Federeru sa 103 ATP trofeja i Jimmyu Conorsu sa 109. Tako da ovo je jedan od najlepših mogućih uvoda u Roland Garros koji je danas počeo u Parizu. Zapravo igra se toliko koliko kiša dozvoljava. Srećom u tom periodu koji je protekao bez kiše, ovog prepodneva u Parizu imali smo zadovoljstvo da posmatramo pobedu Hameda Međedovića koji je dobio poljskog igrača Kamila Majčiša, rezultatom 3-0. To je prva pobeda Hamada Međedevića na Grand Slam turnirima i s obzirom na to da mu je žreb veoma pogodan, nadamo se da će Hamad dospeti čak i do trećeg kola - kaže Brajović i dodaje: