Tokom ovog dugog meča se od Miše na terenu moglo čuti sve I svašta – pa nas je interesovalo šta mu je to donelo danas?

“Svašta ja pričam tokom meča, to je već poznato. Tako izbacim negativnost iz sebe, pa mi bude lakše - ali to ne treba posmatrati na bilo koji drugi način”, iskren je on.