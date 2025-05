"Iskreno, razmišljao sam o svom kraju puta juče, dok smo gledali Rafu i slušali njegov govor. Posebno u tim trenucima kada smo nas trojica bili u sobi i čekali da izađemo, pričao sam sa Federerom i Marijem o njihovim oproštajima, našim rivalstvima... Naravno, deo mene je ponosan što sam i dalje tu, još se trudim, ali ja svakako jesam tužan što su oni otišli. Oni su mi bili najveća motivacija za nadmetanje toliko dugo. Da, mislim da je Rafa zaslužio to što je dobio juče baš onako kakvo je bilo. Naravno da svi mi sanjamo da nas pamte ovako i da nas slave. I ja se nadam da ću se jendog dana tako oprostiti od tenisa, ali ne razmišljam o tačnom datumu, ako me to pitate! Više generalno, kako je lep taj momenat... Bio sam emotivan kad smo slušali njegov govor, pa reakcije njegove porodice... Srceparajući trenutak, stvarno. Iako smo bili najveći rivali, taj lični dodir koji se dešava kao njemu juče na terenu prilikom govora, to mora da vas dirne. To smo mu rekli i kada smo pričali na terenu. Svaka čast Rolan Garosu na načinu na koji su to uradili za Rafu", rekao je Đoković.