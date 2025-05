O susretu sa Endijem Marijem tek nekoliko dana posle objave prekida saradnje, Novak kaže:

“Uvek mi je drago da se vidim sa njim, a on je juče otpočeo šalom o mojoj tituli iz Ženeve. Sada kada imam dobrog trenera – mogu ponovo da osvajam turnire. Zezali smo se malo I na temu toga što se obukao elegantnije nego ikada pre, malo pričali o golfu, porodici – a zajedno sa Rodžerom se prisećali našeg rivaliteta, kako je bilo igrati protiv Nadala ovde. Bilo je sjajno provesti vreme sa njima juče. Što se tiče mog odnosa sa Endijem, ponoviću da je on divan čovek,osoba sa kojom sam proveo većinu života od svoje 12 godine pa sve do kraja njegove karijere do danas. To što je on bio član našeg tima je bila sjajna stvar za tenis, za obojicu, čast i privilegija. Uživao sam u svemu iako nismo imali uspehe koje smo očekivali i želeli. On je jedan od najpametnijih igrača na turneji, od koga sam puno naučio – i biće izuzetno koristan za svakog narednog igrača sa kojim bude radio. I pored svega, uživao sam u našoj saradnji i mislim da smo još produbili naše prijateljske odnose”, rezimira on, naglašavajući da je ovo bila “istovremena, zajednička odluka, uz potpuno razumevanje da bi bilo bolje da saradnju prekinemo.”