Sa izuzetkom poraza top nosilaca iz SAD u obe konkurencije singla, ostali rezultati prva dva dana na Rolan Garosu nisu doneli neka veća iznenađenja.

Slušaj vest

Jedan od onih koji je u potpunosti opravdao očekivanja je bio i Karlos Alkaraz u pobedi nad kvalifikantom Zepijerijem u tri seta, pa je zato bilo zanimljivije pričati sa njim o utiscima sa Rafine ceremonije. Da li može sebe da zamisli kao osvajača 14 titula na Rolan Garosu – pitali su ga mediji?

“Iskreno, ne mogu. Kako možete da mislite o tome a da ste svesni činjenice da je to pošlo za rukom samo jednom čoveku u istoriji? Ma, ne mogu ni da počnem to da zamišljam”, odgovara on.

Bio je Karlitos na tribinama kada je Rafa poražen prošle godine u prvom kolu od Zvereva, kao I sinoć na ceremoniji – pa je kolege interesovalo da li su ta iskustva bila korisna I poučna za njega?

“Rafa je bio moj idol od početka karijere, I njemu dugujem zahvalnost za interesovanje koje je kod mene pobudio za ovaj sport. Obe prilike – njegov poslednji meč i počasna ceremonija – bili su posebne za mene, ali i za svakog drugog. Bilo je emotivno ispratiti ceo događaj, koji je bio neverovatan, I obožavam način na koji se turnir oprostio od njega, i istinski se osećam počastvovanim što sam ovo lično doživeo na Šatrijeu”, prenosi nam Alkaraz.

Foto: Andreas SOLARO / AFP / Profimedia

Uz Karlosa, i Iga Švjontek – kao braneća šampionka – je bila na tribinama, i posebno emotivno doživela ovu ceremoniju. “Ne bih to nazvala ozbiljnim plakanjem sa moje strane, ali je svakako bilo suza tokom praćenja ovog izuzetnog događaja. Mislim da sam se zaplakala dva puta, ali sam se trudila da se suzdržavam, da ne ispadne da sam se baš raspala od emocija. Drago mi je da je Rolan Garos ovo ostvario i na ovaj način zbližio celi teniski svet u odavanju poštovanja za sva njegova ostvarenja. Bilo je skoro abstraktno videti ga ovakvog na terenu, posle toliko godina nezaboravnih mečeva, borbe, truda. On je zaista najveći svih vremena ovde i presrećna sam što sam bila prisutna”, potvrđuje Poljakinja.

Foto: Dimitar DILKOFF / AFP / Profimedia

Oproštaj od tenisa se bliži još jednom miljeniku domaće publike, Rafinom “geneu” Rišaru Gaskeu – koga je Španac pomenuo u svom govoru. Upitan kako se oseća kada pobedi u meču u kome bi poraz značio i konačni oproštaj od tenisa na tom turniru – kao što je bio slučaj sa Congom ovde ili Simonom u Bersiju – Francuz odgovara: “Nikada nije lako igrati takav meč. U Dejvis Kupu, na primer, vi ne odlučujete o tome da li ćete igrati. Uspeo sam da pobedim danas, a možda ću u četvrtak igrati najveći meč koji turneja trenutno može da pripredi. Ako budem igrao protiv Sinera, jasno je da neće biti lako pobediti ga – ali će to biti sjajan žreb i pravo zadovoljstvo. Bilo gde budem igrao taj meč, na Šatrijeu ili drugom stadionu – uživaću u tome. Ipak, sigurno nije lako odigrati odlično na svom oproštajnom turniru ili meču. U Monte Karlu je prošlo super, ali ovo je jedan korak dalje. Ono što je važno je da sam uspeo da pobedim danas”, radostan je Gaske posle pobede nad zemljakom Atmanom u četiri seta.

Osvajač Trofeja Musketara u finalu protiv Novaka Đokovića 2015. Sten Vavrinka izgubio je na početku još jednog turnira (Firlni, u 3 seta), što je – nažalost – bila redovna pojava ove godine. Upitan da li razmišlja o povlačenju u svetlu nedavnih rezultata, Švajcarska legenda odgovara:

“Još uvek sam tu, pred vama, doduše posle poraza u prvom kolu Otvorenog prvenstva Francuske. Naravno, kraj se bliži – ali još uvek ne nameravam da prestanem. Svake nedelje sam bliži toj odluci, i uprkos tome mislim da sam u stanju da još uvek igram dobar tenis. Dobro se krećem, uživam u igri, u borbi. Svaki poraz je teže prevazići, i to je činjenica – ali sve je u ravnoteži između onoga što žrtvujete i činite da biste bili na određenom nivou igre i šta vam to lično znači. Potrebno je i pobeđivati, što se u poslednje vreme ne dešava tako često – ali je za mene Rolan Garos tek završen i još uvek nisam razmišljao o tome šta ću raditi narednih nedelja”, prenosi nam Vavrinka.

Foto: EPA/ISABEL INFANTES

Poraz u prvom kolu protiv teške protivnice Paole Badose – i to posle osvojenog prvog seta – strašno je teško pao bivšoj četvorostrukoj osvajačici Grend Slem trofeja Naomi Osaki. Izlazila je u suzama Japanka sa konferencije za medije, pa se na nju ponovo uplakana vraćala – pa je bilo zanimljivo čuti da li ovo iskustvo može da je učini jačom?

“Volela bih da mi vi kažete kako je to moguće. Zaista nisam sigurna da li će to biti slučaj i sa ovim porazom, ali bih volela da mogu da osetim da iz svakog meča naučim barem neke male stvari. Eto, ako sam u Rimu izgubila u taj-brejku, ovde barem nisam. Svesna sam raznih misli, zaključaka, iskustava kada igram svoje naredne mečeve, pa se nadam da će pouke iz ovog meča naći svoje mesto u mojoj glavi pri mom narednom nastupu”, uspeva da odgovori Osaka.

Foto: HUGO PHILPOTT / UPI / Profimedia

Iako se očekivalo da će elektronsko linijsko suđenje biti uvedeno na svim turnirima od ove godine, to se još uvek nije desilo na barem dva velika – u Madridu i na aktuelnom Rolan Garosu. Za samo dva dana njegovog trajanja smo videli više očajnih sudijskih odluka, kao što je bila i jedna koja je mogla koštati našeg Mišu Kecmanovića i celog meča koji je trajao skoro četiri sata, a zbog koje se sudija u stolici izvinio našem igraču – tek kada je konačno pobedio. Kako je Kasper Rud jedan od najpristojnijih sagovornika na turneji po brojnim “pipavim” pitanjima, mediji su ga upitali posle današnje ubedljive pobede (3:0 protiv Ramosa Vinjolasa) da li je zagovornik potpunog prelaska na elektronski sistem ili ima neke komentare i u tom smislu?

“Mislim da elektronski sistem funkcioniše veoma dobro, uzevši u obzir moje dosadašnje iskustvo sa njim – i on mi se definitivno više sviđa. Doduše, bilo je nekih čudnih odluka i na njemu u prošlosti – ali kada sude ljudi, uvek će biti sumnjivih odluka i svađa. Od svih “sudijskih” odluka koje se odigraju tokom sezone, prostor za grešku je neuporedivo manji kod elektronskog sistema nego uživo. U nekim slučajevima loptica odskoči toliko blizu da je I nama – koji igramo tenis ceo život – skoro nemoguće da odredimo da li je dodirnula liniju ili ne – a u tim situacijama mislim da se čak i sudije u stolici više bave pogađanjem nego pravom procenom. Mislim da je mnogo bolje imati sistem koji će presuditi umesto čoveka, ali smatram da je potrebno da se i on malo dovede u red, rekalibrira. Na primer, mislim da se u meču Zvereva u Madridu desila velika i štetna greška – a da smo videli još neke od kada je sistem uveden. ATP video tutorijal je dobro objasnio upotrebu ovog sistema, i smatram da bi bilo bolje koristiti ga i na šljaci, bez obzira na to koliko šljake ima na određenim delovima terena koji se posmatraju. Sistem je po meni sasvim dobar, i opravdavam njegovo korišćenje”, ističe Rud.

Veliku pobedu ostvario je i Stefanos Cicipas, nekadašnji finalista Otvorenog prvenstva Francuske – a sada po prvi put plasiran van Top 20 od 2018. – i to u tri seta protiv na šljaci uvek neugodnog Argentinca Ečeverija. Upitan da li je za njega kretanje na šljaci “umetnička forma”, Cicipas je saglasan kroz sledeće reči:

“Zaista je kao umetnička forma, jer kada počnete set – teren je čist, uglancan, nema tragova. Kada završite set, možete videti sve svoje kretnje – šta ste učinili dobro, gde ste se postavljali – naročito na riternima. Može se naučiti iz toga izuzetno puno, iskoristiti kao izvor važnih informacija. Ne znam da li to rade i drugi igrači, ali ja nastojim da iz takve analitike izvučem važne zaključke. Uvek treniram specifično svoja proklizavanja, verujem u tu vrstu kretnje. Mislim da to potiče iz samopouzdanja u to kako i koliko koristim proklizavanje u izboru mojih kretnji na terenu. Ako verujete svojim nogama, onda vam to dođe prirodno”, objašnjava nam Cicipas .