“Mislim da rezultat na Rolan Garosu neće predstavljati odlučujući faktor u daljem toku moje karijere. To je to, ne bih ništa tu dodao, videćemo kako će sve proći ovde. Ne znam šta mora da se desi da bih ja sada rekao - e neću više da igram posle Rolan Garosa. Igra mi se i dalje, Vimbldon i Ju Es Open sigurno želim da odigram od turnira koji slede do kraja godine. Za sve ostalo ćemo još videti kad dođe pravi čas - o tom-potom”, potvrđuje on.