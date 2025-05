“Zapravo, to je par članova mog tima juče spomenulo - da Australijan Open treba da se dokaže i pokaže kada je Rolan Garos ovako nešto uradio za Nadala. Nemam iskreno nikakva očekivanja...Iskreno, ne bih ni pomislio na to da mi oni nisu rekli. Naravno da bih voleo da doživim to da mi se ukaže poštovanje za sve to što sam uradio za sve te godine za tenis; tamo pogotovo, ali i na svim ostalim Grend slemovima na kojima budem igrao – kada to budem odlučio. E sad, kako će to biti - to stvarno ne znam", kaže Novak.