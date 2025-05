Dovoljno ubedljiv je bio Janik Siner u svom prvom meču na Rolan Garosu da ne dozvoli da stvari postanu napete ni u jednom setu protiv domaće nade Artura Rinderneša, ali sveukupni utisak je da se “numero uno” i dalje prilagođava povratku na turneju i njemu ne toliko omiljenu šljaku. Početkom trećeg seta je Siner imao problematičan period, pa je medije interesovalo kako je to prebrodio i šta je njegov utisak iz ovog meča?

“Artur je tada značajno podigao nivo svoje igre, servirao je odlično – a ja napravio nekoliko grešaka koje umeju da se potkradu i inače. Moguće je izgubiti set veoma brzo, ali i preokrenuti njegov tok – nešto što sam pokazao u ovom meču. Sve u svemu, mislim da mogu da budem veoma ponosan i srećan na to kako sam odigrao prvi meč ovde, pogotovo što nikada nije lako nastupati protiv igrača iz Francuske na ovim terenima. U svakom slučaju, radujem se onome što dolazi”, odgovara Siner.

“Uslovi za igru na Rolan Garosu se značajno menjaju – iz dana do večeri, i to se ovde verovatno najviše odražava na igru u odnosu na ostale Slemove. Loptica je noću teža, podloga sporija – i naravno da su uslovi predvidljiviji kada se igra po suncu. Bez obzira na sve, zadovoljan sam kako sam se adaptirao na uslove igre i ostvario ovu važnu pobedu na otvaranju turnira”, prenosi nam utiske o terenu on.