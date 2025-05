“Činjenica je da je žreb bio dosta težak, jer je on opravdano top 10 igrač i stvarno je dobar. Meni je igra dosta oscilirala – bio sam na momente solidan, na momente loš. Prvi servis me nije služio, ali doduše ni njega. U trećem setu sam rezultatski bio najbliži, tu sam igrao dobro na momente – ali to nije dovoljno protiv takvog igrača. Uslovi su bili dosta spori, lopte nisu previše odskakale, što nije išlo u moju korist.”

“U Monte Karlu me je mučila podlaktica. To sam tretirao u Beogradu. Barselona je bila OK, u Madridu sam dan pred meč istegao biceps. U Rimu sam posle drugog kola počeo da osećam podlakticu, zato sam i bio frustriran protiv Alkaraza, ruka me bolela taman toliko da me smeta... Hteo sam da igram Hamburg ili Ženevu, ali zbog ruke nisam mogao. To me psihički izmorilo – umesto da igram šta treba ili da se odmorim, ja se oporavljam”, zaključuje Laslo Đere.