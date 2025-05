- Ovaj sport je meni doneo sve u životu. Tražim sve ono što mogu. Pokušavam da ispišem istoriju svaki put kada dobijem priliku i kada se nađem na teniskom terenu, naročito na najbitnijim turnirima. To jeste jedna od mojih motivacija, to me tera da nastavim da napredujem i popravljam i unapređujem sebe. Za mene je bilo sjajno u Ženevi, porodično smo bili tamo i moj sin i moja ćerka su se našli na terenu. Taj trenutak kada su oni izašli na teren, shvatio sam da je i za njih to bio jedan divan osećaj.