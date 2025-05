“Povreda lakta je bila najgora u karijeri. Bilo ih je više, ali sam igrao uz nju previše dugo. Morao sam da uradim hirurški zahvat, vratio se ali kompletno promenio kretnje na servisu, biomehaniku, modifikovao pokrete. Uvek je poseban izazov dovesti svoje samopouzdanje na prethodni nivo kada se vraćate na turneju, ali je ovde bio slučaj sa kompletnom promenom kretnji – što je veliki izazov za tenisera. Srećom, sada nemam veće povrede – već samo neke manje, na dnevnoj osnovi, ali su one lakše rešive. Što ste stariji to više poklanjate pažnju prevenciji i pripremi, jer su sada te okolonsti izazovnije nego što su bile pre. Kada ste mlađi – brže se oporavljate, i to u poznijim godinama morate da prihvatite. Adaptirate način treninga sa svojim timom, pripremate se detaljno da biste mogli da igrate na ovom nivou. U mentalnom smislu će uvek biti izazova, sumnji – ali sam ja I dalje veoma motivisan i imam ciljeve u daljem toku moje karijere I takmičenja – istoriju, rekorde, nova ostvarenja u ovom sportu To ne krijem od javnosti, osećam da me to pokreće I podstiče, to unosim u svoj svakodnevni život i na terenu – ali stvari ne bivaju lakše iz nedelje u nedelju, po njihovoj prirodi. U tom smislu je veoma važno biti okružen pravim ljudima”, ističe Novak.