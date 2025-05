Danilović je u sedmom gemu prvog seta oduzela servis rivalki i stigla do vođstva 1:0 u setovima.

Danilović je odlučujućem setu spasla brejk loptu, ali nije bilo brejka do šestog gema kada je Olga povela sa 4:2. Stigla je Srpkinja do 5:3 i servirala za meč, ali je Kolins uspela da napravi ribrejk. Ipak, već u narednom meču Danilović je stigla do brejk i meč lopte i iskoristila je da se posle dva sata i 14 minuta plasira u naredno kolo.