Ako se do kraja karijere Danijel Kolins naša Olga Danilović ikada više bude susretala sa njom u glavnom žrebu nekog turnira, sva je prilika da će Srpkinja imati veoma važnu psihološku prednost nad žustrom protivnicom. Ono o čemu Vreme odlučuje – fizičke predispozicije za takmičenje na ovom nivou – čini nam se da je ovim mečom konačno definisano u korist 7 godina mlađe Beograđanke, ali je ženski tenis “voćka čudnovata” što treba imati na umu i za Olgin naredni meč protiv prve igračice sveta Arine Sabalenke u petak.

U veoma “tesnoj” uporednoj statistici koja se najviše razlikuje po broju duplih servis-grešaka (Kolins 9, Danilović 3) i osvojenih poena na drugi servis – fizička agilnost, agresivnost i sposobnost da se (uprkos nekoliko padova u igri kod obe) Olga nametne kao protivnica koja kontroliše tok poena su iskazane i u tome što je naša teniserka osvojila 6 poena više u kratkim razmenama (do 4 udarca). I pored toga, postojala je bojazan u trećem setu da će broj spašenih brejk lopti (6 – 10 kod borbene Kolins) i povratak u rezultatski egal na 5:4 posle 5:2 za tada “stisnutu” Olgu dovesti do neprijatnog iznenađenja, ali je još jednom aktivirala kvalitete zbog kojih je i prošle godine i danas “za dlaku” izbegla najnapetiju završnicu u kojoj su sve opcije ponovo otvorene i favorizuju igračicu koja se vraća u meč.

“Veoma sam srećna zbog ove pobede. Ovo je bio težak okršaj i drago mi je što sam prošla dalje”, sa olakšanjem nam kaže Danilovićeva posle meča. “ Ona je vrhuska igračica, odmah napada, preuzima inicijativu – ali da ne pričam sad mnogo o njoj… Bilo je vetrovito, ona je servirala najbolje u bitnim momentima, tako da mi je jako drago što sam izdržala njen pritisak. To je bilo najbitnije”, ističe ona.

Kako se tema gladi sama nametnula, interesovalo nas je šta je to što Olga najčešće bira da jede tokom turnira?

“Trudim se da jedem zdravo. E, sad - šta je „zdravo“ – to svako interpretira na svoj način. Nisam baš striktna kao Novak, ali trenutno sam jako gladna. Imam problem s hranom, ali nisam neko ko mnogo jede - tako da se baš najedem kada sam gladna. Piletina, pirinač, pasta je moj izbor pred meč, a to mi pritom nije mi omiljena hrana. Sad ću se najesti dobro – iako me zezaju da kukam da sam gladna, a onda pojedem dva zalogaja. Svejedno, imam dan pauze…” odgovara ona.