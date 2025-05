- Dobro, ajde sledeće pitanje. Da ostanem mlad, to je možda moja tajna, ne znam stvarno, svi me pitaju koja je tajna uspeha, ne postoji jedna stvar to je kombinacija mnogo stvari, ali trenutno mi je najbitnije da pronađem motivaciju. Šta mi je motivacija da ostavim trag u istoriji tenisa, ali i da igram sa sjajnom energijom kada je tu moja porodica. Sada nisu tu, ali mi daju mnogo snage i energije, oni su moja motivacija. Tu se radi o stilu života, bitno mi je kakvi su ljudi oko mene i prioritet mi je da budem posvećen. Velika trikka su moji glavni rivali, sad kada je Rafa otišao, deo mene je otišao sa njim. Tako je kako je, to je realnost, imali smo slavno rivalstvo, ta era je trajala 20 godina, ali nadam da i dalje utiče pozitivno na sport jer i dalje igram. To je moj san - završio je najbolji srpski teniser.