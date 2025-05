Na pitanje da li je bilo logično da se prepusti porazu posle ovakva dva seta, Kazahstanski Rus kaže: “Ja nikada ne “tankiram” na slemovima, već samo nastojim da ostanem u meču. Imam 28 godina, 7 godina sam u Top 50, poznajem igru – i ako će neko da mi da šansu da se vratim, sigurno ću je uzeti uz veliku zahvalnost. Aleks je jedan od najstabilnijih igrača na turneji, i da me je počistio sa 6:2 – to bi bilo to.”

“Pričao sam jednom sa Monfisom u Dubaiju – žalio mu se zbog niza poraza, koji su mi se činili nekako previše laki. Gael mi je onda rekao nešto veoma mudro – Aleks, sada je svako postao pravi profesionalac. Rano se bude, trče, rade oporavak, sve po spisku. Kad sam ja došao na turneju, to su činili tek njih nekoliko, da ne pričamo o Rodžeru, Rafi ili Novaku. Većina igrača u Top 50, 100 je bila opuštena, nisu koristili fizioterapeute, nisu imali stalne trenere. U današnjem tenisu moraš stalno da radiš, da sačekaš strpljivo svoje šanse – i da ih ne uprskaš kada ti se ukažu, jer ćeš onda sam biti kriv za to. To mi je potpuno promenilo poglede na stvari. Za mene, koji nisam baš primer profesionalizma, zadatak je da izmislim način kako da dobijem te momke koji su dvostruko veći profesionalci od mene. Kad sam shvatio kako stoje stvari, prestao sam da kukam – jer sdeam svestan tih razlika. Malo me brine što su svi toliko profesionalni, bilo bi lepše da ima više prostora za zabavu – i zbog toga je teško raditi ovaj posao, igrati tenis”, nasmejan je čudesni Aleksandar Bublik.