"Sve me je to trošilo, ali takav je moj karakter, nije u pitanju ničija krivica. Mnogo sam se emotivno trošio i kad smo prestali u maju 2017, tek posle dva tri meseca počeo sam da se odmaram. Mentalno sam se osećao fenomenalno. Nisam imao nikakve simptome, a preživeo sam težak infarkt. Četiri puta sam reanimiran. Sad mogu da kažem da je to bila Božija volja u pravom smislu reči, jer da tog dana samo jedna karika u lancu događaja nije bila na svom mestu, verovatno bih napustio ovozemaljski život", priznao je tada Amanović.

"Nole i ja oduvek imamo vrlo otvorene razgovore jer jedino tako možemo i da funkcionišemo. On se poverava meni, ja njemu i sve je sa te neke strane dobronamerno i iskreno. Novak uvek voli sve da čuje. Ne samo ono što ja želim da mu kažem, već je spreman da čuje dosta mišljenja pre nego što donese konačnu odluku za bilo koju situaciju. On ne meri tri puta, već meri deset puta i jednom seče. Čak i taj put kada seče, a da li donosi odluku koja je za mene logična ili ne, on je tu odluku doneo. Ali koju god odluku da donese, dobra je. To sigurno znam. Emotivan sam što se Novaka tiče i ne mogu da kontrolišem emocije na meču. Stres je veliki, ali...".