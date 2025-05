“Bio je to više proces, posledica perioda koji je prethodio tom meču. Taj period je trajao možda dva-tri meseca pre toga; završio sam sezonu 2023. skoro na najbolji mogući način, kažem skoro - jer smo izgubili taj Dejvis kup od Italije. Ta sezona se kasno se završila, početkom decembra. Prvi meč sam igrao na Junajted kupu pred Novu godinu i to je bila greška. Nisam sebi dao odmora, nisam dao prostora da se oporavim ni mentalno ni fizički. Tada sam imao manje od četiri nedelje za oporavak i pripreme, najkraće ikada. Imao sam te situacije u prošlosti, ali ne sa 36-37 godina. Istrošio sam se dvadeset treće, Dejvis kup i sve to je puno izvuklo iz mene. Odlično sam odigrao u Australiji, došao do polufinala – ali sam se onda osetio potpuno ispražnjenim. Taj osećaj sam nosio dugo, skoro do Vimbldona. Osećaš da ti baterije - emotivne i mentalne - nisu ni izbliza pune, da su potpuno prazne”, objašnjava Novak detaljno po prvi put, i dodaje: